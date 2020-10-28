Dolar/TL, 8,28 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,28'den işlem görüyor.
Dün, en düşük 8,0839 en yüksek 8,2078 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,28'le devam ediyor
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2310'dan işlem gördü.
Saat 12:41 sıralarında 8, 28 seviyesine ulaştı.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,6970'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,7440'tan satılıyor.
Analistler, bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.
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