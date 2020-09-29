Dolu yağışı, kuşları öldürdü
Kadıköy'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.
İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gelen dolu yağışı, özellikle Boğaz çevresi ve Kadıköy'de etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının hasar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.
Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı. Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak olumsuz etkilendiği görüldü.
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