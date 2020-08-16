Domateste ‘fire’ oyunu

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Domates hasadının sürdüğü bugünlerde çiftçinin en önemli sorunu “fire” oldu. Alım yapan fabrikaların haksız yere fire oranını yükselttiği, bu nedenle de çiftçinin zarar ettiği belirtiliyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar’da domates üreticileri ile bir araya geldi.

Türkiye’de yaklaşık 500 bin dekar alanda domates tarımı yapıldığını söyleyen Bakırlıoğlu, bu yıl domates tarlalarındaki bakteriyel hastalıktan dolayı rekoltenin düştüğüne dikkat çekti. Bakırlıoğlu, “Normalde dekar başına 10- 15 ton arası ürün hasat eden çiftçi, hastalıktan dolayı 6-8 ton ürün hasat edebiliyor” dedi.

Bu yıl yaşanan en önemli sorunun fire olduğunu da anlatan Bakırlıoğlu, “Hasat döneminde fabrikalar sözleşme şartlarını hiçe sayarak firelerle ya da başka gerekçelerle fiyatları sözleşme bedelinin altına düşürmektedir. Domatesinin tarlada kalmasından korkan çiftçi ise hakkını arayacak durumda değildir.

Ayrıca, fire sonuçlarını aynı gün bildirmedikleri için itiraz hakkı da ortadan kalkmış olmaktadır.

Fabrikalar bu yöntemle 50 kuruş sözleşme fiyatını, 38 kuruşa kadar düşürmektedir” ifadelerini kullandı. Bakırlıoğlu, Manisa genelinde yüzlerce domates üreticisinin iflasla karşı karşıya kaldığını dile getirerek “Bu yüzden geçmiş yıllarda çok canlar yanmıştır. Devletin kontrol ve koordine eden olarak hem çiftçinin hem de sanayicinin, tüketicinin hakkını koruyacak bir sistem kurması gerekmektedir” dedi.