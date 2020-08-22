Domateste sözleşme ‘taşerona’ havale

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, salça fabrikaları, konserve ve turşu fabrikaları, tütün şirketlerinin sözleşmeli üretim yaptırdığını belirterek şu bilgileri verdi: “Sözleşmeyi fabrikalar, işletmeler değil genellikle aracılar yapıyor.

Firmalarla fabrikalar komisyon karşılığı çalışıyor. Bu nedenle firmaların sözleşme şartlarına uymak gibi bir yükümlülüğü de olmuyor. Çiftçi sözleşme şartlarını yerine getirmediğinde, firmalar yüklü tazminatlar almak için yasal yollara başvururken, firmalar uymadığında çiftçinin elinde bir belge olmadığından ve resmi kurumlara da bu belgeler teslim edilmediğinden çiftçi hakkını arayamıyor” dedi.