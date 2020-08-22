Domateste sözleşme ‘taşerona’ havale
Salçalık domates üreten çiftçinin ürününü “fire var” diye 50 kuruştan 30 kuruşa indiren firmaların sözleşmeyi çiftçi ile değil, hiçbir yükümlülüğü olmayan aracı ile yaptığı belirtilerek “Sözleşmeli tarım çiftçinin aleyhine döndü” yorumu yapıldı.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, salça fabrikaları, konserve ve turşu fabrikaları, tütün şirketlerinin sözleşmeli üretim yaptırdığını belirterek şu bilgileri verdi: “Sözleşmeyi fabrikalar, işletmeler değil genellikle aracılar yapıyor.
Firmalarla fabrikalar komisyon karşılığı çalışıyor. Bu nedenle firmaların sözleşme şartlarına uymak gibi bir yükümlülüğü de olmuyor. Çiftçi sözleşme şartlarını yerine getirmediğinde, firmalar yüklü tazminatlar almak için yasal yollara başvururken, firmalar uymadığında çiftçinin elinde bir belge olmadığından ve resmi kurumlara da bu belgeler teslim edilmediğinden çiftçi hakkını arayamıyor” dedi.
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