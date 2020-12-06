Domuz avında vurulan okul müdür yardımcısı hayatını kaybetti

06 Aralık 2020 Pazar, 15:37

Isparta merkezde bulunan Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Aydemir, dün babası Hüseyin Aydemir ile Eğirdir'e bağlı Yuvalı köyü Bozyaka mevkisinde domuz avına çıktı. Bir süre sonra Veysel Aydemir ile babası Hüseyin Aydemir dağlık alanda farklı bölgelere ayrıldı.

İddiaya göre, Veysel Aydemir cep telefonuyla aradığı babası Hüseyin Aydemir'e vurulduğunu söyledi. Babası da köyde bulunan diğer oğlunu arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Aydemir ambulansla saat 02.00 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne getirildi. Sağ kolunun alt kısmından tüfekle vurulduğu belirlenen Aydemir, hastanede yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, baba Hüseyin Aydemir'in ifadesine başvurdu. İki çocuk babası Veysel Aydemir'in ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.