Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı

22 Kasım 2020 Pazar, 08:34

Ordu'da yaşanan olay, 14 Kasım akşam ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi.

Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı’nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.





CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) gözaltına alındı

Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti.

Dayı-yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 kilogram fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi.

İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılıp tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÇALDIKLARI ÇUVAL VE TELEVİZYONU ÇÖPE ATARKEN MOBESE'YE YANSIDILAR



Ayrıca, Makbule Sarı'ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz'nun olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi.

Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili şüphelilerin görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri incelendi. Saatler süren görüntüler titizlikle incelenerek, şüpheliler mercek altına alındı.

Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, evden çaldıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine atması görüntülere yansıdı.

600 TL İLE TELEVİZYON VE FINDIK ÇALDILAR



Toplanan deliller sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayla ilgili belirlenen suçları birlikte işledikleri anlaşıldı. Sarı'nın evine beraber girdikleri tespit edilen şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 600 TL para, televizyon ve bir çuval fındık aldıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.