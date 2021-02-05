Donald Trump Oyuncular Birliği’nden ayrıldı
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan disiplin soruşturmasının ardından Screen Actors Guild’den (Oyuncular Birliği) ayrıldığını açıkladı.
Son yapılan başkanlık seçimlerinde koltuğunu Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’a devretmek zorunda kalan Donald Trump üyesi olduğu Screen Actors Guild’den (Oyuncular Birliği) ayrıldığını bir mektupla birliğe bildirdi.
Oyuncular Birliği geçen ay yaptığı b ir açıklamada 6 Ocak’ta Donald Trump’ın kışkırtmaları sonuca meydana gelen Kongre Binası’nın işgal edilmesi olayıyla ilgili olarak Trump hakkında disipliner bir işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda toplanacaklarını duyurmuştu.
BBC’nin haberine göre Donald Trump bunun üzerine Oyuncular Birliği’ne bir mektup yazdı ve “Kimin umurunda” diyerek ekledi: “Zaten benim için hiçbir şey yapmadılar”
Pek bilinmese de Donald Trump 30 yılı aşkın bir süredir Amerikan Oyuncular Birliği’nin üyesiydi. Aralarında “Home Alone 2” (“Evde Tek Başına 2”) ve “Zoolander” gibi yapımların da bulunduğu filmlerde rol alan Donald Trump ayrıca “The Apprentice” (“Çırak”) adlı TV programının da sunuculuğunu yapmıştı.
Donal Trump ayrıldığını açıklamasaydı muhtemelen yapılacak ilk toplantıda Oyuncular Birliği’nden atılacaktı.
Oyuncular Birliği’nin Donald Trump’ın mektubuna yanıtı kısa oldu: “Teşekkür ederiz.”
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