Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump'a aşı tepkisi

16 Nisan 2021 Cuma, 16:36

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, iki gün önce sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğu anların fotoğrafını paylaşarak "Bugün aşı oldum. Umarım siz de olmuşsunuzdur" ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından Ivanka Trump, babası Donald Trump’ın destekçileri tarafından linç edildi.

“TRUMP DESTEKÇİLERİ KANDIRILDI”

Fotoğrafa yorum yapan bir kullanıcı "Neden? Bu hayal kırıklığı. Aşıya ihtiyacım yok, bağışıklık sistemim var. Umarım sana vurulan plasebo'dur" diye yazarken, başka bir kullanıcı ise "Ve Trump destekçileri yine kandırıldı. Trump ailesinin hangi inancın arkasında durduğuna dair hiçbir fikri yok" ifadelerini kullandı. Yorum yapan birçok kişi “kobay faresi olmadıklarını” yazarken, bazıları da Ivanka’yı duyar kasmakla suçladı.

KESİNLİKLE AŞI OLMAYACAKLAR

Trump’ın aşı karşıtı söylemlerinden bu yana Trump destekçileri aşı olmayacaklarını dile getiriyordu. Anketlere göre, Trump seçmenlerinin yaklaşık yüzde 25'i kesinlikle aşı olmayacağını belirtirken yüzde 21'i ise aşı olmak için en az bir yıl bekleyeceğini söylüyor.

ABARTI VE İSRAF SÖYLEMİ

Eski ABD Başkanı Trump, görevde olduğu dönemde ölü sayılarının abartıldığını söylemiş, mart ayında ise "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim" açıklaması yapmıştı.

Ekim ayında COVİD-19 atlatan Trump 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketini 'israf' olarak yorumlamıştı.