Donald Trump'ın Melania isyanı: Hiç teklif gelmedi

27 Aralık 2020 Pazar, 10:15

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump First Lady iken onu kapağına taşımayan büyük dergileri eleştirdi.

Donald Trump, 25 Aralık’ta sağ görüşlü haber sitesi Breitbart’ın bir paylaşımını retweet’ledi. Bu paylaşımda “Moda basınındaki elitist züppeler, Amerikan tarihinin en zarif First Lady’sini 4 yıl boyunca kapaklarından uzak tuttu” sözleri yer alıyordu. Trump paylaşımında eşi hakkında “Tüm zamanların en iyisi" yorumunu yaptıktan daha sonra “Fake News” (Sahte Haberler) ifadelerini kullandı.

8 yıl boyunca Beyaz Saray’da ikamet eden Michelle Obama ise, bu süre zarfında 12 kez dergilerin kapağına çıkmıştı. Barack Obama göreve başladıktan sonra 2009’da, 2012’de ve 2016 Kasım’ındaki seçimden sonra Melania Trump Beyaz Saray’a taşınmaya hazırlanırken olmak üzere bunlardan üçü, ABD’nin ünlü moda dergisi Vogue’daydı.

Daha önce bir manken olan Melania Trump, 2000’lerin başında British GQ, 2005 Şubat’ında Vogue gibi dergilerde kapakları süslemişti. Ancak First Lady rolüne büründüğü 4 yıl boyunca önde gelen hiçbir derginin kapağında yer almadı. Öte yandan, Vanity Fair Mexico’nun 2017 Şubat’ındaki baskısının kapağında yer alsa da bu fotoğraflar 2016 Nisan’ında GQ’da yayımlanan biyografisinden alınmıştı.

Bununla birlikte, Vogue, GQ ve Vanity Fair aynı şirkete ait. Vogue’un genel yayın yönetmeni Anna Wintour, Melania’nın kapakta yer almayacağını hiçbir zaman açıkça söylemese de bununla ilgilenmediğini ifade etmişti. Daily Mail'de yer alan habere göre, Wintour’la 2019 Nisan’ında bir röportaj yapan CNN'in ünlü sunucusu Christiane Amanpour, onun politik biyografilerle “açıkça” siyasi açıklamalar yaptığını kaydetmişti. Zira Vogue’un 2018 Nisan’ındaki sayısında Kamala Harris’in de bir biyografisi yayımlanmıştı.

Independent'in aktardığı habere göre, Donald Trump’ın Twitter'daki bu çıkışından sonra, Trump hayranları sosyal medya sitesinde First Lady’ye övgüler yağdırdı.

Örneğin bir kullanıcı, Melania Trump’ın her zaman çarpıcı ve zarif olduğunu, ona yer vermeyen dergilerin milyonları kaybettiğini belirtirken bir diğeri, “Gerçekten üzücü. Melania güzel ve onun kocaman bir kalbi var” ifadelerini kullandı.

Söz konusu eleştiriler moda dergilerine daha önce de yöneltilmişti. Şubatta oyuncu James Woods, First Lady’nin "başlıca stil dergilerinden hiçbirinin kapağını süslemediğini", bunun "liberal ana akım medyanın” önyargısının kanıtı olduğunu ifade etmişti. Bu çıkıştan sonra da birçok hayran öfkelenmiş, Melania Trump’a destek mesajları göndermişti.