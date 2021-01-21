Donarak öldüğü belirtilen Sami Babacan’ın türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:18

İstanbul Kadıköy‘de yaşayan 65 yaşındaki Sami Babacan isimli evsiz yurttaşın cansız bedeni Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak‘ta bulunmuştu.

Donarak öldüğü belirtilen Babacan’ı tanıyanlar, sokakta yaşamaya başlamasından önce bir işletme sahibi olduğunu ifade ettiler.

Sol.org.tr’de yer alan habere göre 1990'lı yılların ikinci yarısında Altıyol'daki Boğa Heykeli’nin yakınlarında bir bar açtığı belirtilen Babacan daha sonra iflas ediyor.

Tokat doğumlu Sami Babacan'ın, Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde bir dönem okuduğu biliniyor. Üniversiteden sonra evsiz kalana kadar Yeldeğirmeni Mahallesinde yaşamını sürdürmüş.

İşletmesini kaybetmesinin ardından çocuklarıyla da bağı kopan Babacan'ın kimsesi olmadan yaşadığı biliniyor. Bir esnaf "Basında 'Her fırsatta Allah canımı alsın da kurtulun diyordu' diye vermişler, bu doğru değil. Derin konuşan, çok bilgili biriydi" diyor.

Bir esnaf, Babacan için şunları söyledi:

Bazı sadece gösteriş olsun diye sanatçı geçinen insanlar var, onlar Sami Abi'ye insan muamelesi göstermiyordu. Bunlar Kadıköy'e hep sonradan geldi, sanatçılıkla da alakaları yok, sanatçı dediğin, devrimci olur, Ahmet Kaya gibi, Yılmaz Güney gibi, insanların dertleriyle ilgilenir...

Öte yandan Sami Babacan’ın, bağlama çalıp Pir Sultan Abdal’ın ‘Ötme Bülbül’ deyişini söylediği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.