Kadıköy’de Sami Babacan isimli evsiz yurttaş ölü bulundu

18 Ocak 2021 Pazartesi, 11:26

İstanbul Kadıköy‘de yaşayan 65 yaşındaki Sami Babacan isimli evsiz yurttaşın cansız bedeni Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak‘ta bulundu.

Hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan’ı gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babacan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından Babacan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu‘na kaldırıldı.

EVSİZLER İÇİN ÇAĞRI

Kadıköy Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sokakta hava sıcaklığı sıfırın altında ve sokakta yaşayan insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya. Dün Kadıköy'de sokakta yaşayan bir canımızın soğuktan donarak öldüğünü öğrendik. Başka canlar gitmesin” ifadeleri kullandı.





Sokakta hava sıcaklığı sıfırın altında ve sokakta yaşayan insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya.



Dün Kadıköy'de sokakta yaşayan bir canımızın soğuktan donarak öldüğünü öğrendik.



Baska canlar gitmesin#EvsizlereSalonlarıAçın pic.twitter.com/aIbmgTfjat — Kadıköy Dayanışma Ağı (@dayanismaagii) January 17, 2021





VALİLİK YASAKLADI

Dayanışma Ağı’nın dışarıda yaşayan kişiler için çorba dağıtımı etkinliğine İstanbul Valiliği tarafından yasak getirilmişti.

Kadıköy Dayanışma Ağı, İstanbul Valiliği tarafından sokakta evsizlere yemek dağıtma faaliyetlerinin yasaklandığını belirterek, "Valilik STK ve bazı oluşumların ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımlarının sokakta yapılamayacağı ancak evlerine bırakılabileceği aksi takdirde engelleneceğini açıklandı. Peki her akşam sokakta yaşayanlara dağıttığımız yemekler insanların olmayan evlerine nasıl ulaşacak?" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan, evsizlerle ilgili paylaşımda bulunmuştu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Sevgili İstanbullular, hava soğuk, bu havada bir kardeşimizin dahi dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Bu gece bin 291 evsiz kardeşimizi otellerde misafir ediyoruz. Dışarıda kalan varsa lütfen en yakın karakola bildirin. Kimse dışarıda kalmasın” demişti.





















