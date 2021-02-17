Donduran soğuklar ne kadar sürecek?

17 Şubat 2021 Çarşamba, 17:25

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı, bu sabah etkisini yeniden artırdı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Hava sıcaklıkları ne zaman artacak, kar Türkiye'yi ne zaman terk edecek?" sorularını yanıtladı.

Çalışkan, "Bu gece yarısı ve sabah saatlerinde tekrar bir yağış var. Kar, sıcaklıkta yükselme olduğu için zaman içerisinde sulu kar ve yağmura çevirecek" dedi.

'KARIN SON GÜNLERİ'

Yağışın olmasının don riskini hafiflettiğini söyleyen Çalışkan, "Cuma günü çok zayıf da olsa sulu kar şeklinde bir yağış bekleniyor. Hafta sonu sıcaklık 7-8 dereceye doğru çıkacak. Pazartesiden itibaren de 15 dereceyi bulan sıcaklıklar var. Artık 'karın son günleri' diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışkan, kar yağışının Karadeniz'de cumaya kadar süreceğini söyledi. İç Anadolu'da özellikle Ankara'da perşembe gecesi ve cuma orta kuvvetli kar yağışı beklendiğini de sözlerine ekleyen Çalışkan, "Doğu'da, iç kesimlerde ve Karadeniz'de cumartesi gününe kadar kar yağışı var. Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yarın kar yoğunluğunu yeniden artıracak. Ege ve Akdeniz'de bu gece için sera üreticileri dikkatli olmalı, zirai don bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'PAZARA KADAR ÜŞÜYECEĞİZ'

Çalışkan sıcaklık artışı için pazartesi gününü işaret ederek, "Pazar gününe kadar üşüyeceğiz. Genel olarak ısınmamız, sıcaklık 10 dereceyi geçeceği zaman, pazartesi günü olacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 17-23 Şubat haftalık hava durumu tahmini haritasına ise şu şekilde yer verildi:



