'Donmuş toprakların erimesi eski virüsleri ortaya çıkarıyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Nikolay Korçunov, Kuzey Kutbu'ndaki sürekli donmuş toprakların (permafrost) erimesinin binlerce veya milyonlarca yıllık mikrop ve bakterilerin 'canlanmasına' yol açtığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Arktik Konseyi Kıdemli Üyesi Nikolay Korçunov, Kuzey Kutbu’ndaki sürekli donmuş toprakların erimesinin binlerce veya milyonlarca yıllık mikrop ve bakterilerin ‘canlanmasına’ yol açtığını belirterek, bu konuya özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Korçunov, "Şu anda, binlerce ve hatta milyonlarca yıllık mikrop ve bakterileri canlandıran permafrostun bozulmasıyla karşı karşıyayız. Bu durum doğal olarak, bu konuya giderek daha fazla önem vermemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.
Korçunov, bu konuya Rusya'nın 2021’deki Arktik Konseyi dönem başkanlığı sırasında özel ihtimam gösterileceğinin altını çizdi.
Kaynak: Sputnik
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