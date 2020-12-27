'Don't Worry Darling' filminin kadrosundan çıkarılan Shia LaBeouf'ın yerine Harry Styles geldi

27 Aralık 2020 Pazar, 09:30

Variety'e göre Shia LaBeouf, Olivia Wilde'ın psikolojik gerilimi "Don't Worry Darling"in (Endişelenme Tatlım) kadrosuna dahil edilmişti. Devam etmesi halinde başrolü Florence Pugh ve Chris Pine'la paylaşacaktı. Ancak oyuncu prodüksiyon öncesi süreçteki "yakışıksız" addedilen davranışlarından dolayı filmden çıkarıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığı haberde şu iddia yer aldı:

"Projeye yakın insanlar, LaBeouf'ın uygunsuz davranışlar sergilediğini ve tarzının kast ve kamera arkası ekibiyle uyuşmadığını söyledi. Bunlara neticede onu kovan Wilde da dahildi."

Filme yakın bir kaynak ayrıca LaBeouf'ın "itici" davrandığını ve "beraber çalışması kolay biri olmadığını" öne sürdü.

Daha sonra LaBeouf'ın yerine ilk sinema performansını Christopher Nolan'ın filmi "Dunkirk"te yapan Styles kasta alındı.

Variety'nin irtibat kurma girişimlerine LaBeouf, Wilde ve filmin yapımını üstlenen New Line Cinema'dan yanıt gelmedi. The Independent yorumlarını almak için LaBeouf'ın temsilcileriyle irtibata geçti.

Aralık ayında eski sevgilisi müzisyen FKA twigs, LaBeouf'ı mahkemeye vermişti. Asıl adı Tahliah Debrett Barnett olan Twigs, oyuncuyu cinsel saldırı, darp ve duygusal şiddet dahil olmak üzere "süreklileşmiş istismarla" suçlamıştı.

LaBeouf, The New York Times'a yazdığı bir beyanda "Kimseye kendilerine davranışlarım hakkında ne hissedeceklerini söyleyecek konumda değilim" diye yazdı:

"Alkolizmim veya saldırganlığım için mazeretim yok, sadece bahanelerim var. Yıllardır kendime ve çevremdeki herkese karşı istismarcıydım. En yakınımda bulunan insanları incitegeldim. Geçmişimden utanç duyuyorum ve incittiğim insanlar için üzgünüm. Söyleyebileceğim başka hiçbir şey yok."

LaBeouf'ın yer aldığı bir sonraki yapım, Netflix filmi "Pieces of a Woman" olacak. Öte yandan, Netflix bu hafta (21 Aralık) internet sitesinden ödüller için değerlendirmeye alınmasını önerdiği oyuncu listesinden LaBeouf'ın ismini sessiz sedasız çıkardı.