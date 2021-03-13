Dönülmez akşamın ufkundan umuda dönüş!

13 Mart 2021 Cumartesi, 20:56

Galatasaray için kayıp, Yahya Kemal'in dizelerindeki "Dönülmez akşamın ufku.." gibi bir şeydi.

Öyle ya, hiç hesapta olmayan düşme adayı Ankaragücü'ne yenil, sonra sahanda Sivasspor ile berabere kal. Üstelik o 180 dakikalık süreçte şampiyonluktaki rakiplerin doludizgin yoluna devam etsin...

Üstüne de Belhanda krizi..

Hem de 'Takımdan gönderilme..' ile sonlanan...

İşte o yüzden Kayserispor maçı dönülmez akşamın ufkuydu.

Ya kazanılacak, rakiplerin birbirleriyle oynayacağı maçlar beklenecek, ya da sezon kafaca sonlanacaktı.

Fatih Terim de bu sezon belki de ilk kez 4-4-2 ile yani; iki golcü Falcao-Mustafa ile çıkartmıştı takımı sahaya. Geçen haftanın önemli ismi Babel, Arda, Onyekuru yedek kalmıştı.

Gelgelim bu ortamın yaratacağı yüksek adrenalini ilk bölümde göremedik. Evet pozisyon vardı. Mustafa, iki Emre, Falcao net pozisyonlar buldular ama şutlarda bir şeyler eksikti. Üstelik Donk'un yokluğunda formayı kapan Luyindama da inanılmaz top kayıpları ile Kayseri'ye davetiye çıkarıyordu.

Orta alanda tüm toplar Taylan'da toplanıyor. "10 numaramsı" Gedson risk almıyordu. Oysa Portekizli oyuna katılmalı.

Taa ki, 44. dakikada Saracchi'nin ortasına şık bir Falcao vuruşu yapıp golü atan Kolombiyalı yıldızın getirdiği skor üstünlüğüne kadar sürdü bu görüntü.

2. yarının başlarında Kayseri hücumu da düşününce Fatih Terim, takımın geriye yaslanmasının önüne geçmek için kenarları hızlı kullanabilen Onyekuru-Kerem kozunu oynadı. Sonra Feghouli de oyuna katılmıştı ki, bu değişiklikler karşılığını verdi ve klasik arkaya atılan topa koşan Onyekuru golü geldi. Falcao'nun şutu direkten dönüyor, Onyekuru tamamlıyor maçın da fişini çekiyordu. Aynı Onyekuru Feghouli'nin ikinci etkili pasında da maçın skorunu ilan eden isim oldu.

Görülen o ki, Feghouli sadece kanat değil, orta alanda yönetici olarak da kullanılabilecek bir isim.

Elbette kenardaki hamle oyuncularını sahaya sürüp karşılığını almak da ayrı bir sanat.

Terim'in skora hamlesiydi bu değişiklikler.

Evet bu ortamda kazanmak önemli, hatta çok önemli.

Krizin saha sonucu ile paspasın altına sürülmesi demek...

Alınan 3 puan umutların yeşermesi demek.

Çünkü gelecek hafta Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Ancak Galatasaray, Ankaragücü maçı ile sonlanan bir seri yakalayamazsa bu sezon ligi istediği yerde bitiremez...