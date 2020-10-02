"Dört Büyükler" 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok

02 Ekim 2020 Cuma, 12:08

Futbolda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 24 yıl sonra bir ilki yaşatarak UEFA organizasyonlarında aynı anda grup aşamasına kalamadılar.

Son olarak Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmesiyle, Türk futbolunun lokomotifleri 1995-1996 sezonundan sonra bir ilki yaşadı.

Geride kalan sezonda Süper Lig'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa bileti alamamıştı. Trabzonspor ise sezonu 2. sırada bitirmesine rağmen UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle bu sezon Avrupa macerasına çıkamadı.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle başlayan Beşiktaş ise bu organizasyonda 2. turda Yunanistan'ın PAOK takımına elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesiyle devam eden Beşiktaş, 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltılarla elendi.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers takımına elenen Galatasaray da grupları göremedi.

EN SON 1995-1996'DA

Dört büyüklerin aynı anda grup aşamasına kalamadığı son sezon 1995-1996 olmuştu.

Söz konusu sezonda UEFA'da sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması vardı. Son şampiyon Beşiktaş eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına elenerek gruplara kalamamıştı.

Daha sonraki 24 sezonda söz konusu takımlardan en az biri ya UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Dört büyükler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezon sonra Türkiye'yi temsil edemeyecek.

2010-2011'de bir önceki sezonun şampiyonu Bursaspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Türkiye'yi temsil etmiş, Fenerbahçe ise ön elemeyi geçememişti.

Türkiye, 2013-2014 sezonundan sonra UEFA organizasyonlarında gruplara yine sadece iki takımla katılabilecek.

Söz konusu sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor temsil edebilmişti.

DÖRT BÜYÜKLERİN SON 26 YILI

Dört büyük takımın, UEFA'da son 26 yılda gruplarda yer aldığı sezonlar:

Sezon UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası 2020-2021 - - 2019-2020 Galatasaray Beşiktaş-Trabzonspor 2018-2019 Galatasaray Beşiktaş-Fenerbahçe 2017-2018 Beşiktaş - 2016-2017 Beşiktaş Fenerbahçe 2015-2016 Galatasaray Beşiktaş-Fenerbahçe 2014-2015 Galatasaray Beşiktaş-Trabzonspor 2013-2014 Galatasaray Trabzonspor 2012-2013 Galatasaray Fenerbahçe 2011-2012 Trabzonspor Beşiktaş 2010-2011 - Beşiktaş 2009-2010 Beşiktaş Fenerbahçe-Galatasaray 2008-2009 Fenerbahçe Galatasaray 2007-2008 Beşiktaş-Fenerbahçe Galatasaray 2006-2007 Galatasaray Beşiktaş-Fenerbahçe 2005-2006 Fenerbahçe Beşiktaş 2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş 2003-2004 Beşiktaş-Galatasaray - 2002-2003 Galatasaray - 2001-2002 Fenerbahçe-Galatasaray - 2000-2001 Beşiktaş-Galatasaray - 1999-2000 Galatasaray - 1998-1999 Galatasaray - 1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray - 1996-1997 Fenerbahçe - 1995-1996 - -





Not: UEFA Avrupa Kupası, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi altında oynanan organizasyonda 2004-2005 sezonunda grup sistemine geçildi.