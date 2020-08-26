Dört ülke Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapacağını duyurdu!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:12

Fransa Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz ortak tatbikat yapacağı belirtilirken, Fransa ordusunun tatbikata 3 savaş uçağı ve helikopter yüklü bir fırkateynle katılacağı ifade edildi.

Kaynak: Reuters