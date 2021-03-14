Dörtyol Kaymakamı'nın tepki çeken görüntüleri

Koronavirüs denetimi sırasında çevresindekilere hakaretler savuran Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2021 Pazar, 15:45
Dörtyol Kaymakamı'nın tepki çeken görüntüleri
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kaymakam Ali Murat Kayhan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında kaydedilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde, dolmuş denetlemesi sırasında Kaymakam Kayhan'ın çevredekilere yönelik hayli kaba ve hakaretamiz ifadeler kullandığı görülüyor.

"Bu çakallara niye böyle yapıyorsunuz, ne biçim iş ya. Nerede ulan buranın sorumlusu. Çağırın gelsin, terbiyesiz herifler sizi ya. Bundan sonra görürsünüz siz" gibi ifadeler kullanan Kayhan'ın polisleri de azarlayan tavrı dikkat çekiyor.



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