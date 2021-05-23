Dostluk ve Barış Rallisi İstanbul’dan hareket etti
15. Europa - Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Sultanahmet Meydanı’ndan hareket etti.
Belçika'dan yola çıkan 15. Europa - Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Sultanahmet Meydanı’ndan hareket etti. Hız ve navigasyon kullanımının yasak olduğu ralli, Muğla’nın Dalaman İlçesi'nde son bulacak. Ankara’ya kadar rallide olacağını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı "Ralli sayesinde Türk insanını, Türkiye’nin kültürünü tanımaya fırsat buluyorlar. Hatta biz ralliye katılanlara bazı ödevler veriyoruz. O ödevler sayesinde Türkiye'yi, Türk kültürünü, Türkiye’deki Avrupa değerlerini daha yakından keşfetme, bulma fırsatı da buluyorlar" dedi. Belçika’nın başkenti Brüksel’den yola çıkan ve 2 gün önce Edirne’ye ulaşan 15. Europa - Orient / Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi, İstanbul’a ulaştı. Klasik otomobilleriyle ralliye katılan sürücüler, Sultanahmet Meydanı’nda bir araya geldi. Turistler otomobillere yoğun ilgi gösterirken, otomobillerle hatıra fotoğrafı çekildi.Sürücülerin Kocaeli, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, Mersin, Antalya üzerinden Muğla-Dalyan güzergahında seyir etmesi bekleniyor.
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