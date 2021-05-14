Döviz kurundaki artışlar nedeniyle ocak ayından bu yana beyin sapı ameliyatları yapılamıyor

14 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Firmaların cihaz için istediği ücret 100-120 bin lira arasındayken, SGK ailelere 38 bin lira ödeme yapıyor. İşitme engelli 40’a yakın çocuk ise ocak ayından bu yana ameliyat olmayı bekliyor. Aileler “Bizi çocuklarımızın sesine hasret bırakmayın” diyerek seslerinin duyulmasını istedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Taşkın, ileri derece işitme kayıplı doğan çocukların olduğunu belirterek “En uygun yöntem olan cihazlandırmalar arasında koklear implant (halk arasındaki adı biyonik kulak), kemik iletimli implant ve beyin sapı implantı gibi tedaviler bulunmaktadır. Bir çocuğa biyonik kulak uygulanabilmesi için hastanın içkulağında salyangoz yapısı ve işitme sinirinin olması gereklidir. Doğuştan içkulak salyangoz yapısı veya işitme siniri gelişmemiş olması durumunda ise beyin sapı ameliyatı yapılmaktadır” dedi.

DÖRT YAŞINA KADAR YAPILMALI

Ameliyatın, dil gelişiminin kazanıldığı kritik yaş olan dört yaşına kadar yapılması gerektiğini vurgulayan Taşkın, şöyle devam etti: “Bu yaştan sonra akranları gibi işitip anlama ve ayırt etmesi, konuşması zorlaşmaktadır. Bu cihazlar tamamıyla ithal olup SGK, bu ameliyatları Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘3.3.36.D- Beyinsapı İmplantı’ başlığında belirtilen kriterlere göre karşılamaktadır. Ancak cihazları ülkemize getiren tıbbi cihaz firmalarının döviz kurlarının yükselmesini sebep göstererek fiyat artırmaları nedeniyle ameliyatlar ocak ayından bu yana durmuştur. Bakanlığın firmalarla halen anlaşamaması sonucu ameliyatsız boşa geçen her dakika çocuklarımızın aleyhine işlemektedir. SGK ve tıbbi cihaz firmaları arasındaki anlaşmazlığın bir an önce giderilerek çocukların ameliyat olmasını sağmak sosyal devletin görevidir. Ayrıca ameliyatlarının yapılmaması Türkiye’nin de taraf olduğu BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’ne ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. Çocuklarımız sessizliğe mahkûm edilemez.”

‘BAKANLIK VE SGK SESİMİZİ DUYSUN’



3.5 yaşındaki Elçin’in babası Veysel Delipalta: “Kızımın iki kulağında da doğuştan içkulak gelişimi olmamış, duyması için de beyin sapı implantı olması gerekiyor. Sağ kulak beyin sapı ameliyatını 2019’da olmuştu, ikinci kulak için ameliyat olmayı bekliyor. Bu çocuklarda zaten beyin sapı implantı biraz daha zor diğer implantlara göre. Duyum oranı da diğerine göre düşük, çocuğun daha iyi duyabilmesi, dengesini sağlaması için ikinci ameliyatını da olması gerek. Ne kadar erken ameliyat olursa dil gelişimi açısından da önemli. Sağlık Bakanlığı ve SGK sesimizi duysun.”



‘2.5 YILDIR AMELİYATI BEKLİYORUZ’

3.5 yaşındaki Mete Ali Daşyürek’in annesi Kezban Daşyürek: “Oğlum ileri derecede işitme kayıplı. 1 yaşındayken bu sorunumuz tespit edilmişti o zamandan beri bekliyoruz. Duyma sinirleri sol kulağında var oraya normal implant yapıldı ama sağ kulağında normal işitme ile ilgili hiçbir sinirimiz yok. O yüzden bu ameliyatı olması gerek. 40 kadar çocuğumuz bekliyordu. bir kısmı kendi imkanlarıyla ameliyatı yaptırdı. Devlet sesimizi duymuyor. Cihazın maliyeti 100-120 bin lirayı buluyor. Şuan hocalarımız imkan sunulursa ameliyatları seri şekilde yapacağım diyor... 6 ay kadar zamanımız kaldı ve Mete tamamen işitsel kayıplı olacak... Arabamızı bile satışa çıkardık, bekliyoruz...”