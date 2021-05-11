Viscoran İlaç, "Sputnik Light" için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek

11 Mayıs 2021 Salı, 13:29

Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Sputnik V için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir" ifadelerini kullandı.

Öztürk Oran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ilk defa Rusya'da ruhsat alan Sputnik V aşısının ardından Rusya'nın bir yeniliğe daha öncü olduğunu belirtti.

Gamaleya Araştırma Enstitüsünde geliştirilen ve Sputnik V'nin ilk dozu olan rAd26'nın tek başına dahi yüzde 79,4 etkinlikte olduğunu ifade eden Oran, şunları kaydetti:

"Sputnik Light' adıyla geliştirilen bu yeni ürün Sputnik V'nin ilk bileşeni olup tek dozdur ve geçen cuma günü Rusya'da ruhsatlandırılmıştır. Sputnik V için Sağlık Bakanlığı TİTCK'dan acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir."

SPUTNİK LİGHT NEDİR?

Sputnik Light, Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın koronavirüse karşı ilk onaylı aşısı Sputnik V’nin hafif bir versiyonu. Sputnik Light yalnızca bir bileşenden oluşuyor ve iki doz yerine bir doz olarak uygulanıyor.

Hafif aşı Sputnik Light ilk olarak 17 Aralık 2020'de düzenlenen basın toplantısından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklandı. Rusya lideri, böyle bir aşının yeterli bir etkinlik seviyesini korurken büyük miktarlarda üretilebileceğini söyledi.

Daha sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, Sputnik Light'ın en yüksek hastalık oranlarına sahip ülkeler için etkili bir geçici çözüm olabileceğini belirtti. Rusya’daysa iki dozluk Sputnik V'nin halkı aşılamak için başlıca aşı olarak kalacağını ekledi.

AŞININ KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Sputnik Light'ın uluslararası klinik araştırmaları perşembe günü başkent Moskova'da başladı. Klinik araştırmaların Rusya’da yapılacak kısmı on şehir polikliniğinde, 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) klinik araştırmalara 3 bin kişi daha katılacak.

Moskova'nın herhangi bir yetişkin sakini, tıbbi olarak sakıncalı bir duruma sahip değilse ve Sputnik V ile aşılanmamışsa, Sputnik Light aşısını olabilecek.

Rusya Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, 4 bin gönüllünün katıldığı Sputnik Light’ın üçüncü aşama klinik denemelerine onay verdi. Moskova, St. Petersburg, Kaliningrad, Saratov ve Smolensk şehirlerinin dahil edildiği klinik araştırmaların 28 Ocak 2022'de tamamlanması planlanıyor.

SPUTNİK LİGHT’IN ETKİNLİĞİ HAKKINDA NE BİLİNİYOR?