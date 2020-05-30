Dövüş dünyasının 'El Clasico'su için restleştiler

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:33

Dövüş dünyası kızışıyor.

UFC efsanesi Anderson Silva'nın "Büyük sporcu Conor'a çok yoğun bir hayranlığım var ve inanıyorum ki böylesi bir süper dövüş, spor için tarihi bir karşılaşma olur" ifadesiyle Conor McGregor'a meydan okumasının ardından İrlandalı yıldızın cevabı iki kelime oldu. 31 yaşındaki sporcu sadece "Kabul ediyorum" yazdı.

UFC’nin gündemden düşmeyen sansasyonel yıldız ismi Conor McGregor, MMA (karma dövüş sanatları) hayranlarını heyecanlandıran bir ihtimale ‘evet’ dedi.

Eski orta sıklet şampiyonu, UFC’nin gelmiş geçmiş en büyük dövüşçüleri arasında gösterilen Brezilyalı Anderson Silva’nın meydan okumasını kabul eden McGregor, resmi anlaşma sağlanırsa 80 kiloya çıkacak.

McGregor, UFC’nin başkanı Dana White ve ünlü UFC yorumcusu Joe Rogan tarafından da tüm zamanların en iyi MMA dövüşçüsü olarak tanımlanan 45 yaşındaki Silva’yı, 80 kiloya çıkarak yenip, ‘tarihin en iyisi benim’ iddiasını desteklemek istiyor.

‘TARİHİ BİR KARŞILAŞMA'

Anderson Silva’nın “Büyük sporcu Conor’a çok yoğun bir hayranlığım var ve inanıyorum ki böylesi bir süper dövüş, spor için tarihi bir karşılaşma olur. İkimiz de kimseye bir şey ispatlamak zorunda değiliz. UFC ve sporseverlerin bu büyük dövüşü görmek isteyeceğine inanıyorum. Ona karşı dövüş becerilerimi göstermek harika olur” açıklaması üzerine McGregor yanıt verdi.



