DP'li Enginyurt: "Hükümeti tekrar uyarıyorum"

18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:40

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, pandemi kısıtlamaları nedeniyle işyerlerinde tam faaliyet ile çalıştıramayan ve hükümetten de kira yardımlarını alamayan esnafın sıkıntılarını video mesaj ile anlattı. Esnafın evine ekmek götüremediğinin altını çizen Enginyurt, "Bu milleti 750 lira kira veriyorum diyerek , onu da hala ödemeyerek, kiralarında en az 10 bin lira olduğunu düşünürsek, bu yardım yardım değildir" diye konuştu.

Enginyurt şu mesjları verdi:

"YARIN ESNAF BİLE KALMAYACAK"

"Esnafımız kan ağlıyor. Esnaf perişan. Kafeler, lokantalar, restoranlar, kahveler bir yıldır siftah edemediler. Evlerine ekmek götüremez haldeler. HES Kodu ile AVM'lere girilirken, HES Kodu ile uçağa binilirken, HES Kodu ile parti kongreleri yapılırken esnafımızın içinde bulunduğu bu kötü durum, her geçen gün esnafımızı daha da perişan etmektedir. Hükümete sesleniyorum, esnafımızın derdine bir çare olalım. HES Kodu ile işyerlerini artık açalım. Yoksa yarın esnaf bile kalmayacak. "

KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ

"Hükümeti tekrar uyarıyorum. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bu milleti 750 lira kira veriyorum diyerek , onu da hala ödemeyerek, kiralarında en az 10 bin lira olduğunu düşünürsek, bu yardım yardım değildir. Yapılacak tek şey esnafımıza tekrar işyerlerini açma imkanıdır. Yani HES Kodu ile esnafımızın işyerlerini açmasını sağlayalım. Esnafımıza sahip çıkalım."