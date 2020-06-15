Dr. Demir ve Dr. Kılıç, sağlık çalışanları söz verilen haklarını istiyor

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

“Basında ve kamuoyunda kamu bankaları borsaya yaptıkları üst üste bildirimlerle yönetim kurullarındaki değişiklikleri duyurdular. Efsane güreşçi ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Ziraat Bankası yönetimine girdi, ekonomi yazarı Profesör Kerem Alkin Halkbank yönetimine girerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank yönetimine atandı.

Kamu görevi olanlar 12 bin 530 TL, olmayanlar 22 bin 500 TL maaş alacak” diyen Demir ve Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Her koşulda büyük bir özveriyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için önemli çaba içinde olan sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmaması ve çalışanların motivasyonlarının bozulmaması için ivedilikle bütün sağlık çalışanlarına üç ay süreyle tavandan ödeme yapılması sözü yerine getirilmelidir.”

Demir ve Kılıç, yaptığı ortak açıklamada “Bu pandemi döneminde bir yanda bizzat Sağlık Bakanı tarafından söz verildiği halde ek ödeme hakkını alamayan, Covid-19’lu hastaların bulunduğu yoğun bakım servislerinde çalışan ve 20 TL ‘tavandan ek ödeme’ alan hemşire ile 1 kuruş bile almayan hastabakıcı, laborant ve temizlik görevlileri... Öte yandan hiçbir bilgi ve becerileri olmadığı kademelerde 3 ayrı yerden maaş ödenen bürokrat ve danışmanlar. Soruyoruz: Emek, liyakat, hakkaniyet, vicdan nerede? Ancak gördük ki; yüreklerin kulakları sağır. Talebimizi bir kez daha söylüyoruz: Sözünüzü tutunuz” dedi.