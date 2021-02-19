Dr. Fauci normale dönüş için tarih verdi
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, pandemi öncesindeki normal hayata dönüşe en yakın formül için tarih verdi. Dr. Fauci, yıl sonunda hayatın normale dönebileceğini, mutasyonların bu noktada belirleyici olacağını söyledi.
Koronavirüsten en ağır yarayı alan ülke olan ABD'de, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci açıklamalarda bulundu.
Sputnik'te yer alan habere göre, salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden biri olan ve ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından sonra da Baş Tıbbi Danışman görevini sürdüren Dr. Fauci, hastalığın seyrine ilişkin konuştu.
"MUTASYON BELİRLEYİCİ OLACAK"
Pandemi öncesindeki hayata dönüşle ilgili öngörülerini paylaşan Dr. Fauci, sonbahar aylarıyla birlikte normal hayata geçişin başlayabileceğini söyledi. Bu konuda birçok faktör olduğunu ve bunlar arasında mutasyonun belirleyici olacağını ifade eden Dr. Fauci, gidişatın daha hızlı veya yavaş olmasını etkileyebileceğini söyledi.
ABD’lilerin düşük sınırlandırılmış kapasiteyle konser ve tiyatrolara gidebileceğini, iç mekanda yemek yiyebileceğini vurgulayan Dr. Fauci, “Başkan’ın da söylediği gibi bunlar yıl sonunda, Noel’de gerçekleşebilir. Ancak hala maske takıyor olabiliriz” dedi.
TRUMP DÖNEMİ İTİRAFI
Dr. Fauci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski Başkan Trump dönemi hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. 80 yaşındaki Fauci, başta Trump olmak üzere pek çok ismin koronavirüse yakalandığı dönem Beyaz Saray'a giderken gerginlik ve endişe yaşadığını belirterek, “Bunu sürekli kafama takmasam da, aklımın bir yerinde duruyordu. Çünkü orada olmam gerekiyordu. Beyaz Saray'a gittiğim o günlerde ortada bir süper bulaştırıcı durumu söz konusuydu. Bu beni biraz geriyordu” dedi.
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