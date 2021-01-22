Dr. Fauci'den ilk basın toplantısında Trump'a eleştiri

22 Ocak 2021 Cuma, 08:26

Anthony Fauci, Biden döneminin ilk basın toplantısında Trump’ın koronavirüse yönelik açıklamalarından rahatsızlığını dile getirdi. Fauci, eski Başkan Trump’ın hidroksiklorokin açıklamasının bilimsel olmadığını belirtti.

Fauci ifadelerini, “Geriye dönmek istemiyorum, ama söylenen şeyler olduğu çok açık, hidroksiklorokin gibi şeyler ve bunun gibi diğer şeyler hakkında, bu gerçekten rahatsız ediciydi, çünkü bilimsel gerçeklere dayanmıyorlardı” şeklinde sürdürdü.

SONBAHARDA NORMALE DÖNEBİLİRİZ

Koronavirüs salgınının son durumunu değerlendiren Fauci, Ülkedeki salgının hala "ciddi" seviyelerde olduğunu belirterek, Güney Afrika ve İngiltere'de rastlanan Covid-19 mutasyonlarının, birbirinden farklı olduklarına dikkati çekti.

Fauci, Güney Afrika'daki mutasyona henüz ABD'de rastlanmadığını belirterek "Şu anda en az 20 eyalette İngiltere'deki Covid-19 mutasyonuna rastlandı" diye konuştu.

MUTASYONLAR AŞILARI ETKİSİZ KILMADI

Bu mutasyonların aşıları etkisiz kılmadığının altını çizen Fauci, maske takılması konusunda da ekstra özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Fauci, Biden'ın ilk 100 günü için koyduğu 100 milyon aşı hedefinin de oldukça makul olduğunu ifade etti.

Aşılama çalışmalarının artırılmasına yönelik eylem planı hazırladıklarını kaydeden Fauci, "Amerikalıların yüzde 70 ila 85'i yaz ortası ya da sonuna kadar aşılanırsa, sonbahar gibi normale bir nebze dönebiliriz" değerlendirmesini yaptı.