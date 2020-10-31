Dr. Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu toprağa verildi

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in depremde yaşamını yitiren eşi ve 2 çocuğu için son görev yerine getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

ANKA
31 Ekim 2020 Cumartesi, 16:31
Dr. Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu toprağa verildi
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İzmir’de meydana gelen depremde İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in göçük altında kalarak yaşamını yitiren eşi Burcu Yüksel ve çocukları Ege Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel, Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın namazını kıldırdığı cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Başbakan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut ve İzmir Tabipler Odası Başkanı Lütfi Çamlı katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cenaze namazının ardından, çocuklarını yitiren Nuri Seha Yüksel ile birlikte tabuta omuz vererek bir süre taşıdı. 


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