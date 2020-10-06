DSÖ, Covid-19 aşısı için tarih verdi
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı bir aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini bildirdi.
Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun "Covid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.
"(Covid-19 için) aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz" diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.
Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.
SİYASİ KARARLILIK ÇAĞRISI
Her konuşmasında olduğu gibi yine "küresel dayanışma" çağrısında bulunan Ghebreyesus, Covid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.
2 MİLYAR DOZ AŞI
DSÖ eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.
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