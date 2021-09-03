'Aşıya dirençli' denilmişti: ABD’li uzman Dr. Fauci’den kritik “Mu” varyantı açıklaması

03 Eylül 2021 Cuma, 14:45

İlk kez Kolombiya'da tespit edilen "Mu" varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alındı.

DSÖ, "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı, “Mu” varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fauci, yeni varyantın ABD için “acil bir tehdit” olarak görülmediğini söyledi.

“Sonuçta, buna dikkat ediyoruz. Bunun gibi her şeyi ciddiye alıyoruz, ancak şu anda acil bir tehdit olarak görmüyoruz” diyen Fauci şu ifadeleri kullandı:

‘Delta varyantının açık ara baskın olduğu ve yeni vakaların yaklaşık yüzde 99'unu oluşturduğu ülkede “Mu” varyantı henüz “baskın” tür değil.’

-New York Post