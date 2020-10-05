DSÖ, Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 35 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı, DSÖ Türkiye Covid-19 Raporunu yayımladığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımladı.
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Türkiye Covid-19 raporu' hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı'ndan rapora ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Covid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesel Ofisi, Türkiye'nin Ağustos ayından bu yana Koronavirüs testi kapasitesini artırmasını "övgüye değer" bulduğunu belirtirken, Covid-19 verilerinin DSÖ'nün düzenlemelerine uygun bir şekilde bildirilmesi çağrısında bulunmuştu. DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, "Türkiye, semptom gösterse de göstermese de tüm pozitif vakaları izole ediyor. Bulaş zincirini kırmak için biz de bu yöntemi tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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