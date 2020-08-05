DSÖ uyardı: Gençler arasındaki vakalar 5 ayda 3'e katlandı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:18

Pek çok ülkede artan vaka sayıları nedeniyle ikinci dalga korkusu büyürken ve önlemler yeniden hayata geçirilirken, DSÖ, salgında gençlerin rolüne dikkat çekti.

DSÖ’nün 24 Şubat ile 12 Temmuz tarihleri arasında 6 milyon enfekte kişi üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, bu zaman diliminde 14 -25 yaş arasındaki kişilerin oranının yüzde 4.5’ten yüzde 15’e çıktığı tespit edildi.

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’nin yanı sıra; İspanya, Almanya ve Fransa gibi en çok etkilenen ülkelerle, Japonya gibi yeni vakaların yükselişe geçtiği Asya ülkelerindeki virüsle yeni enfekte olan kişilerin büyük kısmının bu yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu belirtildi.

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore’da bulunan Johns Hopkins Hastanesi yöneticilerinden Neysa Ernst, “Gençler maske ve sosyal mesafe konusunda daha tedbirsiz davranmaya yatkınlar” sözleriyle durumu açıkladı.

Okulların kapalı olması ve yaz aylarının gelmesiyle sosyal etkileşimin, bar ve sahil ziyaretlerinin arttığına dikkat çeken Ernst, “Seyahat, virüse yakalanma ve onu yayma ihtimalini artırıyor” ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da, geçen hafta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunu daha önce de söyledik, şimdi tekrarlıyoruz: Genç insanlar görünmez değil. Onlar de enfekte olabilir, ölebilir, hastalığı başka insanlara bulaştırabilirler” demişti.

Kaynak: Sputnik