DSÖ’den açıklama: ‘Vietnam’da yeni bir hibrit varyant yok’
Vietnam'da yetkililer, ülkede yeni bir koronavirüs varyantı olduğunu düşündükleri bir keşifte bulunduklarını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Vietnam temsilcisi Kidong Park, Vietnam'da sağlık yetkililerinin Hint ve İngiltere suşlarının bir kombinasyonu olduğunu düşündüğü bir koronavirüs varyantı tespit ettiklerini aktardı.
Nikkei'ye yaptığı açıklamada Park, "Şu anda Vietnam'da DSÖ'nün tanımlarına göre yeni bir hibrit varyant yok" ifadelerini kullandı.
Nikkei, potansiyel yeni varyantı doğrulamak için Vietnamlı yetkililerle çalıştıklarını belirtti.
-Sputnik
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