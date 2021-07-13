DSÖ’den aşı çağrısı: ‘Takviye doz sipariş etmeyin’
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs aşılarıyla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), birçok ülke hâlâ koronavirüs aşılarını temin edememişken zengin ülkelerin aşılanmış nüfusları için takviye dozlarını sipariş etmemelerinin gerektiğini belirtti.
WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün Delta varyantının daha baskın hale gelmesiyle salgın kaynaklı ölümlerin arttığını ve hâlâ birçok ülkenin sağlık çalışanlarını koruyacak yeterli aşı dozlarını temin edemediğini ifade etti.
Tedros, ilk kez Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının şu anda 104'ten fazla ülkede görüldüğünü belirterek, "Delta varyantı dünyayı hızla kasıp kavuruyor ve koronavirüs vakalarıyla ölümlerin yeniden artmasına yol açıyor" dedi.
MİLYONLARCA TAKVİYE DOZ SİPARİŞ EDİLİYOR
Tedros, "Koronavirüs aşılarının küresel tedarik açığı çok dengesiz ve adaletsiz. Diğer ülkeler sağlık çalışanlarını ve en savunmasız kişileri aşılamaya yetecek kadar doz temin etmeden önce bazı ülkeler ve bölgeler milyonlarca takviye dozu sipariş ediyor" dedi.
Pfizer ve Moderna'nın hali hazırda yüksek oranda aşılanmış nüfusu olan ülkelere takviye aşılarını temin eden şirketler olduğunu ifade eden Tedros, bu şirketlerin bunun yerine aşıları orta ve düşük gelirli ülkeler için tasarlanan aşı paylaşım programı COVAX'a vermelerinin gerektiğini belirtti.
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