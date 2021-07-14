DSÖ’den aşı dozlarının karıştırılmasına uyarı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:45

DSÖ’den bilim insanı, Covid-19 aşılarında iki dozu farklı aşıların uygulamasının ancak kamu sağlığı yetkililerinin alabileceği bir karar olduğunu söyledi.

“Burada biraz tehlikeli bir eğilim var” ifadesini kullanan Swaminathan, ‘yurttaşların ikinci, üçüncü ve dördüncü dozu ne zaman ve nasıl almaya başlayacağına karar vermesi ülkelerde kaotik bir durum oluşturur’ dedi.

Guardian’da yer alan habere göre Swaminatham, aşıların karıştırılmasıyla ilgili yeterli verdi olmadığını ifade etti. Bilim insanı, “Kişiler kendileri karar vermemeli. Kamu sağlığı yetkilileri eldeki verileri dikkate alarak bu kararı almalı” ifadesini kullandı.

Haberde, “Bazı çalışmalar, aşıların karıştırılmasında olumlu sonuçlar gösteriyor, ancak bunlar ön bulgular aşamasında ve bunları desteklemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” denildi.