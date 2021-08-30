DSÖ’den 'aşıda öncelikli grup' açıklaması

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:11

DSÖ ve Unicef, koronavirüs salgınında okulların açık kalabilmesi için öğretmenler ve okul personelinin Covid-19 aşısı için öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi.

Avrupa ve Orta Asya'daki 'hassas popülasyonların aşılanması' konusunda yapılan açıklamada, Delta varyantının yayılmasına rağmen 'sınıf temelli öğrenmenin kesintisiz devam etmesinin hayati önemde olduğu' kaydedildi.

'AKSAMALARA NEDEN OLDU'

Sputnik Türkçe’nin haberine göre, DSÖ Avrupa bölgesi direktörü Hans Kluge, "Bu, çocukların eğitimi, ruh sağlığı ve sosyal becerileri ve toplumun mutlu ve üretken üyeleri olmalarına yardımcı olmaları için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kluge ayrıca, "Salgın, eğitimde tarihteki en kötü aksamaya neden oldu" dedi.

Açıklamada ayrıca, pandemi sırasında daha iyi havalandırma, daha küçük sınıflar, sosyal mesafe ve düzenli koronavirüs testi de dahil olmak üzere okul ortamını iyileştirmeye yönelik önlemlerin önemi hatırlarıldı.