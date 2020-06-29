DSÖ'den korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi
DSÖ Genel Sekreteri, koronavirüs salgınının en kötüsünün henüz yaşanmadığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.
SALGIN HIZLANDI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerdeki ilerlemeye rağmen küresel seviyede koronavirüs salgının hızlandığını belirtti.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın brifinginde, "Bazı ülkeler, ekonomilerini açınca ve sosyal yaşama dönünce artışla karşı karşıya kaldı. İnsanların büyük kısmı virüse karşı savunmasız kalıyor" ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, "Ağır gerçek şu ki salgın henüz bitmedi. Bazı ülkelerin ilerleme kaydetmesine rağmen küresel seviyede salgın gelişimini hızlandırıyor" dedi
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!