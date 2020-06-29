DSÖ'den korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

29 Haziran 2020 Pazartesi, 19:42

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

SALGIN HIZLANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerdeki ilerlemeye rağmen küresel seviyede koronavirüs salgının hızlandığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın brifinginde, "Bazı ülkeler, ekonomilerini açınca ve sosyal yaşama dönünce artışla karşı karşıya kaldı. İnsanların büyük kısmı virüse karşı savunmasız kalıyor" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "Ağır gerçek şu ki salgın henüz bitmedi. Bazı ülkelerin ilerleme kaydetmesine rağmen küresel seviyede salgın gelişimini hızlandırıyor" dedi