DSÖ’den kritik uyarı: Aşıyı bekleyemeyiz
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus ise, "Bütün yumurtaları tek bir sepete koyup aşıyı bekleyemeyiz. Biz yorulmuş olabiliriz ama virüs yorulmadı" dedi.
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşen koronavirüsü salgınında vaka sayısı Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 52.1 milyona ulaştı. Hayatını kaybedenlerin toplamı ise 1.2 milyonu geçti.
Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı ile Rusya’nın Sputnik V aşısının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğunun açıklanması dünya kamuoyunda heyecan yarattı. Aşıların nasıl dağıtılacağı ve yeterli doz için üretim kapasitesinin durumu soru işaretleri oluştururken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) önemli bir uyarı geldi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Abraham Ghebreyesus, üçüncüsü düzenlenen Paris Barış Forumu’nda konuştu. Çevrimiçi olarak düzenlenen forumda pek çok ülkenin kısıtlamaları tekrar devreye sokmasını gündeme getiren Ghebreyesus, bunların artarak devam edebileceğini söyledi.
Ghebreyesus konuşmasının devamında, "Bütün yumurtaları tek bir sepete koyup koronavirüsü aşısını bekleyemeyiz. Biz koronavirüsünden yorulmuş olabiliriz ama o bizden yorulmadı. Avrupa ülkeleri mücadele etmekte zorlanıyor. Ancak ne virüs ne de onu durdurma yolunda kaydadeğer bir değişiklik olmadı" dedi.
Kaynak: Sözcü
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
Video Haberler
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?