DSÖ’den uyarı: Aşıların dünya çapında eşit bir şekilde dağıtılmaları önemli
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşı çalışmalarındaki gelişmelere dikkat çekerek, "Aşıların piyasaya çıkmasıyla birlikte dünya çapında eşit bir şekilde dağıtılmaları gerçekten önemli" uyarısında bulundu.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, düzenlediği basın toplatısında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirterek, "Ancak DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor" dedi.
Ghebreyesus, son günlerde Covid-19 aşı çalışmalarında arka arkaya gelen müjdeli haberlere ilişkin, "Aşıların piyasaya çıkmasıyla birlikte dünya çapında eşit bir şekilde dağıtılmaları gerçekten önemli" uyarısında bulundu.
YAYGIN AŞI KONUSUNDA HAZIRLIKLARI TAMAMLAMA ÇAĞRISI
Adhanom Ghebreyesus Dünya Bankası, UNICEF ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) gibi ortaklarıyla 100 ülkeye aşı alt yapısı ve hazırlıkları için yardımcı olmayı hedeflediklerini anlatan Ghebreyesus, tüm ülkelere yaygın aşılama konusunda hazırlıklarını tamamlama çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, virüsün bazı ülkelerde hızlı bir şeklide yayılmaya devam ettiğini ve bunun da sağlık çalışanları üzerinde "muazzam" bir yük oluşturduğunu vurguladı.
“ENDİŞE DUYUYORUZ”
DSÖ, Covid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, koronavirüs salgınının hala uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek" değerlendirmesinde bulundu.
'HEDEF 500 MİLYON DOZ COVİD-19 AŞISI'
DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise aşı çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, 2021'nin ilk çeyreğinde COVAX vasıtayla dağıtılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi umduklarını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı
- Davutoğlu'ndan itiraf gibi açıklama
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı
- Fahrettin Koca'dan flaş İstanbul açıklaması
- AKP'li Fatma Şahin'in yurttaşa bulduğu çözüm tepki çekti
- Komşularına 58 milyon TL miras bıraktı
- Perinçek'in Çayan ve Gezmiş hakkındaki sözlerine tepki
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- İYİ Parti'li vekil Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı
- Davutoğlu'ndan itiraf gibi açıklama
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı
- Fahrettin Koca'dan flaş İstanbul açıklaması
- AKP'li Fatma Şahin'in yurttaşa bulduğu çözüm tepki çekti
- Komşularına 58 milyon TL miras bıraktı
- Perinçek'in Çayan ve Gezmiş hakkındaki sözlerine tepki
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- İYİ Parti'li vekil Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı