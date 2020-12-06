DSÖ’den uyarı: Aşıların dünya çapında eşit bir şekilde dağıtılmaları önemli

06 Aralık 2020 Pazar, 10:44

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, düzenlediği basın toplatısında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirterek, "Ancak DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor" dedi.

Ghebreyesus, son günlerde Covid-19 aşı çalışmalarında arka arkaya gelen müjdeli haberlere ilişkin, "Aşıların piyasaya çıkmasıyla birlikte dünya çapında eşit bir şekilde dağıtılmaları gerçekten önemli" uyarısında bulundu.

YAYGIN AŞI KONUSUNDA HAZIRLIKLARI TAMAMLAMA ÇAĞRISI

Adhanom Ghebreyesus Dünya Bankası, UNICEF ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) gibi ortaklarıyla 100 ülkeye aşı alt yapısı ve hazırlıkları için yardımcı olmayı hedeflediklerini anlatan Ghebreyesus, tüm ülkelere yaygın aşılama konusunda hazırlıklarını tamamlama çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, virüsün bazı ülkelerde hızlı bir şeklide yayılmaya devam ettiğini ve bunun da sağlık çalışanları üzerinde "muazzam" bir yük oluşturduğunu vurguladı.

“ENDİŞE DUYUYORUZ”

DSÖ, Covid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, koronavirüs salgınının hala uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek" değerlendirmesinde bulundu.

'HEDEF 500 MİLYON DOZ COVİD-19 AŞISI'

DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise aşı çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, 2021'nin ilk çeyreğinde COVAX vasıtayla dağıtılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi umduklarını söyledi.