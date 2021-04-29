DSP'de bir istifa daha

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:23

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "İttifaklar dışında kalmamız mümkün değil. AK Parti 2015'ten beri ulusalcı oldu. Biz de bu çizginin destekçisiyiz" sözleriyle gündeme oturdu.

Aksakal'ın, bu açıklamasıyla Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakmasının ardından DSP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilensoy ile Genel Sekreter Kenan Üşenmez’in istifasının ardından DSP Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Kızılırmak da görevinden istifa etti.

Kızılırmak, istifa gerekçesi olarak; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, partinin kurumsal kimliğine ve demokratik sol kültüre ters düşen söylemlerini gösterdi.