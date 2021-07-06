06 Temmuz 2021 Salı, 13:17

Uluslararası olarak tanınan ünlü duduk sanatçısı Djivan Gasparyan yaşamını yitirdi. 92 yaşındaki sanatçının ölüm haberini, aynı ismi taşıyan duduk sanatçısı torunu Facebook hesabında duyurdu.

Kalan Müzik de, ünlü sanatçının ölüm haberi üzerine Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Kurucumuz Hasan Saltık yakın dostu, kıymetli sanatçımız Djivan Gasparyan'ın vefat haberini duyurmaktan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kurucumuz Hasan Saltık yakın dostu, kıymetli sanatçımız Djivan Gasparyan'ın vefat haberini duyurmaktan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.#djivangasparyan pic.twitter.com/UAC4GjBSAz — Kalan Müzik (@Kalan_Muzik) July 6, 2021

Gasparyan, Erkan Oğur'un yanı sıra dünyaca ünlü müzisyenler Sting, Peter Gabriel, Hossein Alizadeh, Michael Brook, Brian May, Lionel Richie, Derek Sherinian, Brian Eno, Hans Zimmer gibi birçok sanatçıyla işbirliği yapmıştı.

DJIVAN GASPARYAN KİMDİR?

Ermenistan'ın Godayk bölgesinde Solak kentinde 1928'de Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. Küçük yaşta annesini kaybetti, babası İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Bu nedenle Gasparyan çocukluğunu yetimhanede geçirdi. 1947'de Moskova'ya gitti.



Gasparyan 1946'dan 1982'ye kadar Tatul Altunyan Halk Müziği ve Oyunları Topluluğunda solist olarak yer aldı. Yapımcı-müzisyen Brian Eno 1989'da Moskova'da Sovyet halklarının müziklerini incelerken Gasparyan'ın müziği ile karşılaştı. Eno, Gasparyan'ı Londra'ya davet etti. Gasparyan'ın yurt dışında yayımlanan ilk albümü "I will not be sad in this world" bu dönemde kaydedildi. Erkan Oğur ile kaydettikleri "Fuad" albümü Kalan Müzik'ten yayınlandı.



"Duduk'un Efendisi" olarak da bilinen Gasparyan, 2006'da En İyi Geleneksel Dünya Müziği Albümü dalında Grammy ödüllerine de aday gösterilmişti. Sanatçı, 1973'te Ermenistan Halk Sanatçısı fahri unvanına değer görüldü. 2002'de WOMEX (World Music Expo) Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.



Erivan Devlet Müzik Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Gasparyan, birçok sanatçıya duduk'ta profesyonel düzeyde performans eğitimi vermiş ve yetiştirmişti.

Sanatçının "Ronin", "Gladyatör" gibi pek çok filmde müzikleriyle yer aldı.