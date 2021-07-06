Yaşamına son veren ünlü müzisyen İlyas Tetik'i üzen olay: Programı iptal edilmiş
Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, Sarıyer'deki evinde yaşamına son verdi. Ölümü sanat camiasını üzen Tetik'in, yaşamına son vermeden 3 gün önce üzücü bir olay yaşadığı öğrenildi. İddiaya göre ünlü müzisyenin prensipte anlaştığı TV programı daha sonra iptal edildi.
Ünlü keman virtüözü ve orkestra şefi İlyas Tetik, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi. Tetik'in ölümü sanat dünyasında yıllarca birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşlarını da derinden yaraladı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde ekonomik sıkıntıya düşen usta besteci İlyas Tetik'in arabasını satarak geçindiği öğrenildi. İlyas Tetik'in, yaşamına son vermeden 3 gün önce büyük bir üzüntü yaşadığı iddia edildi.
PRENSİPTE ANLAŞTI AMA İPTAL EDİLDİ
Magazin Sortie'nin haberine göre, Star TV ekranlarında yayımlanacak olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunacağı 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik eğlence programından teklif alan İlyas Tetik'in ilk etapta prensipte anlaştığı ancak çalışmanın son anda iptal olduğu iddia edildi.
Ölümünden 3 gün önce Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Polat Yağcı ile görüşen İlyas Tetik'in, Bülent Ersoy'un; yıllardır Muazzez Ersoy ile birlikte çalışan ve bayramda birlikte TV programı yapacaklarını öğrendiği, usta besteciye yalnızca kendisiyle çalışmasını istediği, Şef Tetik'in de 'Bayram programı için söz verdim nasıl öyle birşey yapabilirim' demesi üzerine Bülent Ersoy'un "Ya ben ya o" diyerek rest çektiği ve bunun üzerine de işin iptal olduğu iddia edildi.
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