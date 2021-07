Oscar ödüllü yönetmen Vladimir Menşov, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

06 Temmuz 2021 Salı, 11:08

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği doğumlu, Oscar Ödüllü yönetmen Vladimir Menşov, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Mosfilm'den yapılan açıklamada, "Çok değerli bir dostumuzu kaybettik. O, film stüdyosunda bütün yaratıcı gücünü ve yeteneğini kullanan bir insandı" ifadeleri kullanıldı.

1939 doğumlu yönetmen "Pratical Joke" filmiyle tanınmış, 1980 tarihli “Moscow Does Not Believe in Tears” tarihli filmiyle SSCB'de gişe rekorları kırmıştı. Film, Moskova'da yaşayan 3 genç kadının iş, romantik ve aile hayatını konu alıyordu.

SSCB'de hızlıca bir klasik haline gelse de Batı'da karışık değerlendirme puanları almış, ancak yine de 1981 "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar Ödülü almıştı.

Menşov ayrıca, Mosfilm'in alt şirketlerinden "Film Studio Genre"nin genel ve sanat direktörlüğünü yapıyordu.

VLADIMIR MENŞOV KİMDİR?

Vladimir Menşov, 17 Eylül 1939 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. 1976 yılında çektiği ''Practical Joke'' filmiyle çıkışını yapan ünlü yönetmenin en çok bilinen işi ''Moscow Does Not Believe in Tears'' ise 1980 yılında yayımlandı.

Türkiye’de ''Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor'' adıyla yayınlanan film Sovyetler Birliği’nde gişe rekorları kırdı. Film, 1981 yılında ''Yabancı Dilde En İyi Film'' dalında Oscar kazandı. Altın Ayı’ya da aday gösterildi ama kazanamadı.

Menshov Oscar’ın yanı sıra SSCB Devlet Ödülü’nü de kazandı.

Film Türkiye’de 1987 yılında gösterime girmiş, 1989 yılında ise televizyonda oynamıştı. Filmin başrollerinde Vera Alentova, Irina Muravyova, Aleksey Batalo ve Raisa Ryazanova oynamıştı. Vera Alentova aynı zamanda Menshov’un eşiydi.

Vladimir Menshov yönetmenliğinin yanı sıra oyuncu olarak da beyaz perdede dikkat çekti. 100’den fazla filmde rol aldı. Oynadığı en başarılı filmler arasında ''How Czar Peter the Great Married Off His Moor'' (1976), ''Where is the Nophelet?'' (1988), ''Night Watch'' (2004), ''Day Watch'' (2006) ve ''Legend ? 17'' (2013) sayılabilir.

''Legend ? 17'' ile 2014 yılında ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' dalında Altın Kartal ödülünü kazandı.

Menshow son yıllarında Mosfilm’in yan kuruluşu olan Film Studio Genre’in genel yönetmenliğini ve sanat yönetmenliğini üstlenmişti.