Dudullu-Bostancı metrosunun gecikmesinin bedeli 8.7 milyar TL

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

İmamoğlu, havai fişeğin yasaklanmasına ilişkin, “Sakarya Hendek’teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak. Biz, İstanbul’da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul’un herhangi bir yerinde görmek isteriz” dedi.

YÜZDE 65 TAMAMLANDI

İmamoğlu, 2016 yılında başlanan ve 2019 yılının mart ayında durma noktasına gelen Dudullu-Bostancı metro hattının yapımını yeniden başlattı. Törende konuşan İmamoğlu, “Bu tür işlerin sahibi devletimiz, milletimiz. Yani burada zayi olan paralar hepimizin. Projeler ne bir partinin, ne bir dönemin ne bir belediye başkanının şahsına ait. Topluma ait. İlk ihale edildiğinde, eşzamanlı planlamalar olsaydı bu süreçler tutardı. Ama ne yazık ki 9 metro hattında açılış hedefleri tutmadı. Zamanında yapılmış olsaydı bütün bu hatlarda şu anda günlük 2.8 milyon kişi daha fazla seyahat ediyor olacaktı. Bir rakam verirsek bugün toplam maliyeti 17.3 milyarın üzerindeki dokuz raylı sistemin gecikmesinden dolayı dolar kuru artışına göre, İstanbullulara ve ülke ekonomisine bunun maliyeti tam 8.7 milyar liradır. Yani bizim bütçemizden ekstra 9 milyar TL’ye yakın bir para çıkmış olacak” diye konuştu. İmamoğlu, dün itibarıyla metronun tamamlanma oranının da yüzde 65 olduğunu söyledi.