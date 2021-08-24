Düğünde halay cinayeti

Tekirdağ'da bir düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası Erhan A. (28), Ferdi Alparslan'ı (25) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
24 Ağustos 2021 Salı, 15:27
Düğünde halay cinayeti
Abone Ol google-news

Hayrabolu ilçesinde iddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı karın bölgesinden bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler