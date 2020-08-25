Düğünde 'istek şarkı' kavgası: Sandalyeler havada uçuştu
Kırklareli’nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde iddiaya göre 'istek şarkı' nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Olay, Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan iki grup arasında 'istek şarkı' nedeniyle tartışma çıktı. Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi.
Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü.
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