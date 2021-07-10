Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:10

Yığılca'ya bağlı Tuğrul köyünde dün yapılan düğünde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi havaya rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada konuklar arasında bulunan Ali Rıza Sarıoğlu ve Ersan Sarıoğlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ersan Sarıoğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.