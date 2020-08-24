Düğünde oynanır, sokakta oynanır, bilgisayarda oynanır ama borsada oynanmaz!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:50

Borsa İstabul özellikle küçük yatırımcılara yönelik sosyal medyadan bir uyarı/bilgilendirme videosu yayımladı.

Söz konusu videoda "Düğünde oynanır, sahada oynanır, bilgisayarda oynanır, evde oynanır, bahçede oynanır, sokakta oynanır ama borsada oynanmaz yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur" denildi.