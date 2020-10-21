Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi
Adıyaman'da, hafta sonu yapılan düğüne davetli gibi katılan bir kişi, takıların toplandığı kutuya çeyrek altın attı. Bir saat sonra da geri gelip, takıyı düğüne gelemeyen annesinin çifte hediye edeceğini söyleyerek, geri istedi. Kutudan rastgele alınan bir çeyrek altın, kendisini 'Osman Yıldırım' olarak tanıtan kişiye verildi. Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden çift, çeyrek altınlardan biri sahte çıkınca, 2 ailenin de tanımadığı kişinin sahte altın verip, gerçek altın aldığını anladı.
Fabrika işçisi Osman Delibaş ile Sultan Delibaş, geçen pazar günü, Adıyaman, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan düğün ile evlendi. Çiftin yakınlarının katıldığı düğünde, davetliler takılarını, aileden birine isimlerini yazdırıp, hazırlanan kutuya attı. Adını Oktay Yıldırım olarak yazdıran davetli de çeyrek altını, kutuya attı. Bir süre sonra geri gelen bu kişi, takılarla ilgilenen aile üyesine, düğüne gelemeyen annesinin takıyı çifte kendisinin hediye edeceğini söyledi. Çeyrek altını geri istedi. Kutudan bir çeyrek altın çıkarılarak, bu kişiye verildi.
VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDE ANLADILAR
Düğünün ardından borçlarını ödemek için altınları satmak isteyen Delibaş çifti ise, gittikleri kuyumcuda bir çeyrek altının sahte olduğunu öğrendi. Düğünde çekilen video görüntülerini inceleyen çift, sahte çeyrek altının tanımadıkları kişi tarafından verilen çeyrek altın olduğunu anladı. Çift, polise şikayetçi oldu.
'DÜĞÜN ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞ'
Karşılaştıkları durumun kendilerine büyük şaşkınlık yaşattığını anlatan damat Osman Delibaş, sahte altını gerçeği ile değiştiren kişiyi kimsenin tanımadığını söyledi.
Kendisini Oktay Yıldırım olarak tanıtan kişinin, düğünden önce yapılan kına gecesine de katıldığını belirten Delibaş, "Adam kına günü keşfe gelmiş, benle ilgili bilgiler almış. Nerede çalıştığımı, ne iş yaptığımı, düğünün nerede olacağını sormuş. Düğüne gelerek sahte altını Oktay Yıldırım ismiyle vermiş. Bir saat sonra gelip, geri istemiş. Kutudan bir çeyrek altın bu kişiye verilmiş. Biz borcumuzu ödemek için altınları bozdurmaya gidince çeyrek altınlardan birinin sahte olduğunu öğrendik. Kameraları izleyince bu kişinin altını değiştirdiğini anladık. Polise şikayetçi olduk. Yaşadığımız bu olay diğer evlenecek çiftlere örnek olsun. Benzer durumla karşılaşmamak için önlem alsınlar" diye konuştu.
Sultan Delibaş da olayı öğrenince şok olduğunu ifade etti.
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