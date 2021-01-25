'Dükkan kapanmıyor' diyen Erdoğan'ı Kızılay'a davet ettiler

25 Ocak 2021 Pazartesi, 17:03

Restoran, kafe ve barlar 20 Kasım’dan beri yalnızca paket servisle ayakta kalmaya çalışıyor, çoğu işletme kepenk indirdi. Eğlence merkezleri ise neredeyse 1 yıldır siftah yapamıyor. Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması, Ankara Kızılay’da, kafe ve barlarıyla ünlü Sakarya Caddesi’nde, seslerini duyurmak için basın açıklaması yapmak istedi ancak polis engeliyle karşılaştı. Emekçilerin basın açıklaması yapmasına Ulus’ta izin verildi.

Ulus'ta konuşan emekçilerin çoğu öğrenci olduklarını, başka yerlerde iş bulamadıklarını söyledi. Emekçiler, kafe, bar ve kıraathanelerin bir an önce açılmasını ya da kendilerine destek olunmasını istedi. “Emekçiyiz İşçiyiz, geçinemiyoruz”, “Kuru ekmek değil insanca yaşam!”, “Hayat emekçinin evine sığmıyor”, “Tedbirler alınsın, işyerleri açılsın” pankartları açan işletmeciler, esnafa verilen kira desteğinin de yetersiz olduğunu belirterek, "İşletmeler kapalı ama kira ödemeye devam ediyorlar. Hükümetin verdiği kira desteği, 750 TL. Ankara’da merkezi yerlerde kiralar 5 bin TL’den başlıyor. Kira yardımı kiraların yüzde 15’i bile değil" dediler.

"AKP KONGRELERİ YAPILIYORSA, İŞLETMELER AÇILABİLİR"

Kafe ve bar çalışanları basın açıklamasında, yasakların bir an önce kaldırılmasını isteyerek, "Bu ay itibariyle AKP’nin ertelenen kongreleri yapılmaya başlandı. Binlerce insanın kapalı salonda toplandığı kongreler bile yapılıyorsa, işletmeler neden kapalı? HES koduyla binilen otobüsler tıklım tıklımken işletmeler neden kapalı? Bir an önce işimize dönmek istiyoruz. Çalıştığımız yerde tüm önlemler alınsın, işletmeler açılsın, yasaklar kalksın" diyerek sitem ettiler.

“EV KİRAMI, FATURALARIMI KİMSE VERMİYOR"

Kazım isimli kafe çalışanı “Ben bir kafede çalışıyordum, yevmiyeyle geçiniyordum. Günlük 70 lira alıyordum o para benim hem kiramı hem faturalarımı hem de giderlerimi karşılıyordu. Kimse benim ev kiramı, faturalarımı vermiyor. Öğrenciler kafe ve bar çalışanı olmak zorundalar başka bir alternatifleri yok. Bazen 60 bazen 70 lira hadi 80 olsun bir şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. İnsanlar aldıkları üç kuruşla hayatlarını sürdürmeye çalışırken bunları kesmek, ve alınan tek önlemin bu olması bana çok yanlış geliyor. Bir umut çalışırım diye tatil bölgelerine de gittim, orada hiçbir önlem yoktu zabıta da esnaf da maskesini çıkarmıştı" dedi.

“TEDBİRLER ART NİYETLİ"

Yine öğrenci olan ve pandemide işsiz kalan Emir, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını anlatarak şunları söyledi:

"Benim çalıştığım işletme kapandı. Bir yıldır orada çalışıyordum. Uludağ’da otellerin doluluk oranı yüzde 90 ama kafeler, barlar hala kapalı. Tedbirler sadece belli yerlere işletiliyor biz bunda art niyet arıyoruz. Uzun zamandır çalıştığımız yerler kapalı. Buralarda çoğunlukla öğrenci çalışmakta,, öğrenciler zaten zor durumdayken buraların kapalı olması öğrencileri daha da zor duruma düşürdü. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak durumdayız. Pandemi tedbirleri her yere, her kesime eşit uygulansın istiyoruz. Kafe ve barların acilen açılmasını istiyoruz. Hükümet herhangi bir destekte bulunmadığı gibi iş yerlerimizi kapatması da art niyetli."

"KENDİSİNİ KIZILAY'A DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cuma “Bazı dostlar geldi, ‘Dükkanlar kapanıyor’ dedi. İşte rakamlar ortada, kapanan falan yok. Bazı kimseler nemalanmak istiyorlar” açıklamasına da tepkili olan çalışanlar, çözüm üretilmesini istediler. Çalışanlardan Emir, "İktidar bazı sorunları görmezden gelerek aşmaya çalışıyor, bunlar, toplumu aldatmaya yönelik açıklamalar. Erdoğan’ın açıklamasının hiçbir hükmü yok. Gerçekliği, sokakta olanlar, geçinemeyenler görüyor. Kendisini Kızılay'a davet ediyoruz. Çalıştığımız yeri de kapalı halde ona gösterebiliriz" dedi.

“ERDOĞAN, SOKAĞA ÇIKSA EN AZ İKİ DÜKKANIN KAPANDIĞINI GÖRÜR"

Ulaş isimli çalışan ise “Erdoğan herhangi bir sokakta 100 metre sağına soluna bakarak yürüse en az iki dükkanın kapandığını görecektir. Şu an sadece kapananlar değil, kapanacak olanlar da var. Bize bir destek verilecek olsa şu an zararımızın yüzde 10’unu karşılayacak, yüzde 10 için buradayız" yanıtını verdi.



