Dumlupınar'da 15 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, 15 gündür Covid-19 vakasına rastlanmadığı bildirildi.
Köyleri ile birlikte 3 bin 300 nüfuslu ilçede corona virüs vakasının 15 gündür görülmediğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ”Corona virüsü salgını başladığından itibaren ilçe halkımız daima bilinçli davrandı. Kaymakamlık makamımız ile birlikte koordineli çalışıp sıkı tedbirler aldık. Daha önce görülen az sayıdaki vakalarda sıkı tedbirler aldık. 15 gündür köylerimiz dahil hiç bir vakamız yok. Halkımıza duyarlı davranışlarından dolayı ve tedbirlere harfiyen uydukları için teşekkür ediyoruz. Kuralları esnetmeden ve tedbirlere uyarak yaşamaya devam edeceğiz ve ilçemizde vaka olmaması için gayret edeceğiz” dedi.
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